Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Крем для рук и тела Pure Clarity, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Крем для рук и тела Pure Clarity, 50 мл
6 оценок
130
Товар в корзине. Перейти
Крем для рук и тела Pure Clarity, 50 мл - фото 1

Крем для рук и тела Pure Clarity, 50 мл

Артикул: CH-069-937
6 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,05 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Крем для рук и тела Pure Clarity, 280 мл
Фотография товара Крем для рук и тела Pure Clarity, 280 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Крем для рук и тела Pure Clarity, 30 мл
Фотография товара Крем для рук и тела Pure Clarity, 30 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Крем для рук и тела Pure Clarity — это роскошное средство, активизирующее жизненные силы и дарящее комфорт. Его ароматическая композиция открывается глубокими нотами табака, создавая уютную атмосферу. Сердечные ноты сладкой ванили и амбры придают мягкость, а акценты бумаги и лилии добавляют свежести. В состав входят соевое масло, эмульсионный воск, масло виноградной косточки, масло ши, инулин, аллантоин и низкомолекулярный гиалуронат натрия для глубокого увлажнения. Pure Clarity превращает уход за кожей в наслаждение, оставляя роскошный аромат на весь день. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,05 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке240 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кондиционер для волос Lemongrass Way, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Кондиционер для волос Lemongrass Way, 250мл

14
Настоящее фото товара Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 690

Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 500мл

8
Настоящее фото товара Крем для рук и тела The Luxury of Space, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 500

Крем для рук и тела The Luxury of Space, 5000 мл

15
Настоящее фото товара Кондиционер The Luxury of Space, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Кондиционер The Luxury of Space, 500 мл

10
Настоящее фото товара Кондиционер The Luxury of Space, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
130

Кондиционер The Luxury of Space, 50 мл

10
Настоящее фото товара Гель для душа The Luxury of Space, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Гель для душа The Luxury of Space, 5000 мл

5
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Крем для рук и тела Grimoire, 30 мл

5
Настоящее фото товара Кондиционер Pure Clarity, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Кондиционер Pure Clarity, 500 мл

8
Настоящее фото товара Кондиционер Sacral Bali, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
80

Кондиционер Sacral Bali, 30мл

8

Другие товары из раздела кремы

Настоящее фото товара Крем для рук и тела Travel, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
6 500

Крем для рук и тела Travel, 5000 мл

10
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Travel, пластик, 50мл, произведённого компанией ChiedoCover
150

Крем для рук и тела Travel, пластик, 50мл

10
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Travel, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
80

Крем для рук и тела Travel, 30мл

5
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Lemongrass Way, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
6 500

Крем для рук и тела Lemongrass Way, 5000 мл

8
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Lemongrass Way, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 950

Крем для рук и тела Lemongrass Way, 500мл

14
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Sacral Bali, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Крем для рук и тела Sacral Bali, 500мл

13
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Sacral Bali, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Крем для рук и тела Sacral Bali, пластик, 500мл

14
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Grimoire, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 500

Крем для рук и тела Grimoire, 5000 мл

15
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Sacral Bali, 50мл, произведённого компанией ChiedoCover
150

Крем для рук и тела Sacral Bali, 50мл

8
Фотография товара Лосьон для тела Forest, 30 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лосьон для тела Forest, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
42

Лосьон для тела Forest, 30 мл

14

Товар в корзине

Крем для рук и тела Pure Clarity, 50 мл
Крем для рук и тела Pure Clarity, 50 мл
130
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кондиционер для волос Lemongrass Way, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Кондиционер для волос Lemongrass Way, 250мл

14
Настоящее фото товара Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 690

Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 500мл

8
Настоящее фото товара Крем для рук и тела The Luxury of Space, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 500

Крем для рук и тела The Luxury of Space, 5000 мл

15
Настоящее фото товара Кондиционер The Luxury of Space, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Кондиционер The Luxury of Space, 500 мл

10

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности