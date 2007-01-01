Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Крем для рук и тела Pure Clarity, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Крем для рук и тела Pure Clarity, 500 мл
5 оценок
1 390
Крем для рук и тела Pure Clarity, 500 мл - фото 1

Крем для рук и тела Pure Clarity, 500 мл

Артикул: CH-069-935
5 оценок
Основные характеристики
  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Крем для рук и тела Pure Clarity — это роскошное средство, активизирующее жизненные силы и дарящее комфорт. Его ароматическая композиция открывается глубокими нотами табака, создавая уютную атмосферу. Сердечные ноты сладкой ванили и амбры придают мягкость, а акценты бумаги и лилии добавляют свежести. В состав входят соевое масло, эмульсионный воск, масло виноградной косточки, масло ши, инулин, аллантоин и низкомолекулярный гиалуронат натрия для глубокого увлажнения. Pure Clarity превращает уход за кожей в наслаждение, оставляя роскошный аромат на весь день. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки190 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

