Настоящее фото товара Крем для рук и тела Lemongrass Way, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
Крем для рук и тела Lemongrass Way, 250мл
9 оценок
1 490
Крем для рук и тела Lemongrass Way, 250мл - фото 1

Крем для рук и тела Lemongrass Way, 250мл

Артикул: CH-069-483
9 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,25 л
  • Материалстекло
  • АроматLemongrass Way
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Крем для рук и тела Lemongrass Way – это роскошное увлажняющее средство, созданное для заботы о вашей коже. В его состав входят масло соевое, эмульсионный воск, масло виноградной косточки, масло ши и глицерин, которые обеспечивают глубокое увлажнение и питание.

Ароматическая композиция включает ноты лемонграсса, апельсина, лимона,
эвкалипта, зелени, розы, белого мускуса и лилии, влияя на психоэмоциональное
состояние и активируя уверенность и решительность.

Пирамида:
лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,25 л
  • Материалстекло
  • АроматLemongrass Way

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки180 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
