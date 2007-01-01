Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Крем для рук и тела Travel, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
Крем для рук и тела Travel, 500мл
12 оценок
1 990
Товар в корзине. Перейти
Крем для рук и тела Travel, 500мл - фото 1

Крем для рук и тела Travel, 500мл

Артикул: CH-069-407
12 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,5 л
  • Материалстекло
  • АроматTravel
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Крем для рук и тела Travel, 5000 мл
Фотография товара Крем для рук и тела Travel, 5000 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Крем для рук и тела Travel, 250мл
Фотография товара Крем для рук и тела Travel, 250мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бережно ухаживает за кожей рук и тела. Благодаря богатому составу, включая масло ши, соевое масло и масло виноградной косточки, он глубоко увлажняет и питает кожу, оставляя её мягкой и гладкой. Ароматическая композиция сочетает в себе ноты табака, пряностей, ванили и древесины, создавая чувственный и запоминающийся шлейф. Позвольте себе насладиться роскошным уходом и активировать свою сексуальность и чувственность с кремом Travel.

Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код,
усиливают действие аромата, создавая полное ощущение наполненности.

Пирамида:

табак, пряности, ваниль, какао, цветы табака, бобы тонка, сухофрукты,
древесные ноты.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,5 л
  • Материалстекло
  • АроматTravel

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки190 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кремы

Настоящее фото товара Крем для рук и тела Lemongrass Way, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
6 500

Крем для рук и тела Lemongrass Way, 5000 мл

8
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
890

Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 280мл

13
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Sacral Bali, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Крем для рук и тела Sacral Bali, 250мл

5
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Grimoire, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 500

Крем для рук и тела Grimoire, 5000 мл

15
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Grimoire, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Крем для рук и тела Grimoire, 280 мл

10
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Крем для рук и тела Grimoire, 30 мл

5
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Pure Clarity, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Крем для рук и тела Pure Clarity, 500 мл

5
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 50мл, произведённого компанией ChiedoCover
150

Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 50мл

13
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Sacral Bali, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
80

Крем для рук и тела Sacral Bali, 30мл

12
Фотография товара Лосьон для тела Aqua Senses, 30 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лосьон для тела Aqua Senses, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
27

Лосьон для тела Aqua Senses, 30 мл

6

Товар в корзине

Крем для рук и тела Travel, 500мл
Крем для рук и тела Travel, 500мл
1 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности