Характеристики товара
Описание
Высота подлокотников: 65 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 60; Глубина - 65; Высота - 86; Ширина сиденья - 45; Глубина сиденья - 45; Высота сиденья - 45;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина650 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки1060 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Объём упаковки0.52 м3
- Вес упаковки6.88 кг