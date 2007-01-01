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Кресло Aspen, золотой, черный

Артикул: CH-070-327
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 65 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 60; Глубина - 65; Высота - 86; Ширина сиденья - 45; Глубина сиденья - 45; Высота сиденья - 45;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветчерный, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки1060 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Объём упаковки0.52 м3
  • Вес упаковки6.88 кг

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Aspen, золотой, черный
Кресло Aspen, золотой, черный
9 590
В корзине

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