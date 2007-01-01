Характеристики товара
Описание
Ультрасовременное эргономичное офисное кресло. Алюминиевый кронштейн по всей длине спинки обеспечивает целостность и долговечность конструкции. Прочная сетка, которой обтянуто все кресло, отличается износостойкость и воздухопроницаемостью, что позволяет комфортно работать максимальное количество времени.Регулировка подголовника и подлокотников по высоте делает кресло удобным под разный рост.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина740 мм
- Высота1060/1240 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья420/480 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки735 мм
- Объём упаковки0.31 м3
- Изделия стопируютсяНет