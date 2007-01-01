Характеристики товара
Описание
Кресло оснащено широкой эргономичной спинкой с сетчатой обивкой и мягкой подушкой сиденья, покрытой износостойкой тканью. Благодаря своей компактности, оно идеально подходит для небольших помещений. Подлокотники "Гольф" обеспечивают надежную поддержку рук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина670 мм
- Высота920/1050 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья490/620 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки614 мм
- Высота упаковки655 мм
- Глубина упаковки312 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет