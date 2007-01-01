Характеристики товара
Описание
Широкая эргономичная спинка обеспечивает удобное расположение в кресле. Изящный каркас спинки надежно соединен с сиденьем через подлокотники.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина690 мм
- Высота900/1000 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки655 мм
- Высота упаковки614 мм
- Глубина упаковки312 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет