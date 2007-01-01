Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Вольт Т-01, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Вольт Т-01
5 290
Кресло Вольт Т-01 - фото 1Кресло Вольт Т-01 - фото 2Кресло Вольт Т-01 - фото 3Кресло Вольт Т-01 - фото 4Кресло Вольт Т-01 - фото 5

Кресло Вольт Т-01

Артикул: CH-069-672
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота890/1070 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Компактное кресло для дома и офиса. Спинка, обтянутая прочной сеткой, имеет поясничный упор, обладает эффективной воздухопроницаемостью. Возможность регулировать угол наклона спинки и высоту кресла. Удобные Т-образные подлокотники.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки574 мм
  • Высота упаковки574 мм
  • Глубина упаковки252 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

