Характеристики товара
Описание
Кресло оснащено широкой эргономичной спинкой с сетчатой обивкой и двойной мягкой подушкой сиденья, покрытой износостойкой тканью. Благодаря своей компактности, оно идеально подходит для небольших помещений. Т-образные подлокотники обеспечивают надежную поддержку рук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина600 мм
- Высота940/1080 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья450/590 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки614 мм
- Высота упаковки655 мм
- Глубина упаковки312 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет