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Настоящее фото товара Кресло Бримен, серый, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Бримен, серый, алюминий
6 оценок
38 590
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Бримен, серый, алюминий

Артикул: CH-087-390
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина675 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1205/1305 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло для руководителя с алюминиевыми подлокотниками и крестовиной подчеркивает его высокое качество и придает солидный вид. Высокая спинка, поддерживающая все зоны спины, и просторное сиденье обеспечивают комфорт и продуктивность. Современный механизм позволяет регулировать высоту сиденья, настраивать жесткость отклонения и фиксировать наклон спинки в четырех положениях. Это стильное и актуальное кресло обязательно привлечет внимание.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина675 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1205/1305 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Вес упаковки24 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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