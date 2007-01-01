Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Рекордс, белый/серый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Рекордс, белый/серый, пластик
7 оценок
15 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло Рекордс, белый/серый, пластик - фото 1Кресло Рекордс, белый/серый, пластик - фото 2Кресло Рекордс, белый/серый, пластик - фото 3Кресло Рекордс, белый/серый, пластик - фото 4Кресло Рекордс, белый/серый, пластик - фото 5

Кресло Рекордс, белый/серый, пластик

Артикул: CH-087-419
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1110/1210 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Форд, дерево
Фотография товара Кресло Форд, дерево от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клэй, дерево
Фотография товара Кресло Клэй, дерево от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Универсальное кресло обеспечивает максимальный комфорт благодаря высокой спинке, эргономика которой полностью повторяет изгиб тела, поясничной поддержке и глубокому сиденью. Широкие подлокотники являются частью каркаса. Кресло в стиле хай-теч отлично дополнит современный кабинет или коворкинг. Подходит как для руководителя, так и для персонала.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1110/1210 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки740 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки280 мм
  • Вес упаковки14.2 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Клауд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клауд, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Кресло Клауд

41
Фотография товара Кресло Halmar Crown, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Halmar Crown, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от53 690
Оптовая цена

Кресло Halmar Crown, зеленый

48
В наличии 1 шт.В пути 335 шт.
Фотография товара Кресло Рэмо сосна, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо сосна, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо сосна, бежевое

34
Распродажа
Фотография товара Кресло компактное Flip MG-305, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компактное Flip MG-305, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 09013
6 990 ₽Оптовая цена

Кресло компактное Flip MG-305, черный

11
Фотография товара Кресло College H-966L-1/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966L-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Кресло College H-966L-1/Beige

7
Фотография товара Кресло офисное Porsche слоновая кость кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Porsche слоновая кость кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от62 590
Оптовая цена

Кресло офисное Porsche слоновая кость кожа

10
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло Shrite, коричневый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Shrite, коричневый букле, произведённого компанией ChiedoCover
от65 290
Оптовая цена

Кресло Shrite, коричневый букле

10
Фотография товара Кресло Hugo RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH, черный

6
Фотография товара Кресло Элего, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Элего, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 690
Оптовая цена

Кресло Элего, черный

7
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кресло Thesis, серый, произведённого компанией ChiedoCover
54 490

Кресло Thesis, серый

6
В наличии 2 шт.В пути 1195 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Эми, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эми, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стул Эми, желтый

10
Фотография товара Стул Менеджер шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Стул Менеджер шоколад

56
Фотография товара Стул полубарный Логан СН, велюр, фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан СН, велюр, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стул полубарный Логан СН, велюр, фисташковый

8
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул Моншау на металлокаркасе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Моншау на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Моншау на металлокаркасе

57
Фотография товара Стул «Априори Р» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул «Априори Р», произведённого компанией ChiedoCover
51 990
Оптовая цена

Стул «Априори Р»

60
Фотография товара Стул барный Партон, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Партон, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена

Стул барный Партон, голубой

9
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar cross square, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar cross square, светло-серый

6
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, кэмел, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, кэмел

15
Фотография товара Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, замша, металл, черный, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, замша, металл, черный, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, замша, металл, черный, темно-серый

5
Фотография товара Стул Керис, ткань хаки, орех натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Керис, ткань хаки, орех натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
29 790

Стул Керис, ткань хаки, орех натуральный

14

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лаура, велюр морская волна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лаура, велюр морская волна, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29030
20 290 ₽

Полукресло Лаура, велюр морская волна

42
Фотография товара Кресло София с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло София с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Кресло София с подлокотниками

43
Фотография товара Кресло Riolo, букле, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Riolo, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от69 090
Оптовая цена

Кресло Riolo, букле, бежевый

43
Фотография товара Кресло Лора эмаль, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора эмаль, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора эмаль, желтое

39
Фотография товара Кресло Visit CF-101, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Visit CF-101, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло Visit CF-101, бежевый

5
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-B Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-B Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-B Grey

12
Фотография товара Кресло Клеон, велюр белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр белый

10
Фотография товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, серый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, серый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, серый, черный, велюр

13
Новинка
Фотография товара Кресло Саммит, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Саммит, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
38 290

Кресло Саммит, черный, экокожа

10
В наличии 47 шт.
Фотография товара Кресло Эпик, серый, ткань-сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эпик, серый, ткань-сетка, произведённого компанией ChiedoCover
21 190

Кресло Эпик, серый, ткань-сетка

5
В наличии 213 шт.

Товар в корзине

Кресло Рекордс, белый/серый, пластик
Кресло Рекордс, белый/серый, пластик
15 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Эми, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эми, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стул Эми, желтый

10
Фотография товара Стул Менеджер шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Стул Менеджер шоколад

56
Фотография товара Стул полубарный Логан СН, велюр, фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан СН, велюр, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стул полубарный Логан СН, велюр, фисташковый

8
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул Моншау на металлокаркасе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Моншау на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Моншау на металлокаркасе

57

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности