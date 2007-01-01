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Настоящее фото товара Кресло Кенз, кофейный, пластик/хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Кенз, кофейный, пластик/хром
7 оценок
30 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло Кенз, кофейный, пластик/хром - фото 1Кресло Кенз, кофейный, пластик/хром - фото 2Кресло Кенз, кофейный, пластик/хром - фото 3Кресло Кенз, кофейный, пластик/хром - фото 4Кресло Кенз, кофейный, пластик/хром - фото 5
Новинка

Кресло Кенз, кофейный, пластик/хром

Артикул: CH-087-371
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина705 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1220/1280 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Широкое кресло с увеличенным мягким подголовником обеспечивает отличную поддержку спины и шеи. Изящные пластиковые подлокотники со вставками "под хром" и мягкими накладками гармонично сочетаются с хромированной крестовиной, придавая креслу элегантность. Механизм кресла позволяет регулировать высоту сиденья, отклонять спинку на 165 градусов и фиксировать наклон в любом положении. В наличии два изысканных цвета — кофейный и классический черный, которые подойдут под любой интерьер кабинета руководителя.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина705 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1220/1280 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветсветло-коричневый
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Вес упаковки24.8 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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