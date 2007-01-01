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Настоящее фото товара Кресло Морика, черный, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Морика, черный, пластик
7 оценок
10 090
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Кресло Морика, черный, пластик

Артикул: CH-087-392
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1130/1230 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Мориока воплощает стиль и комфорт. Его минималистичный и инновационный дизайн делает его идеальным для современного офиса или дома. Доступные цвета — красный, зеленый, серый и черный — позволяют выбрать вариант, который либо добавит яркий акцент, либо поддержит спокойную цветовую гамму интерьера. Эргономичная изогнутая спинка обеспечивает отличную поддержку позвоночника.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1130/1230 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки285 мм
  • Вес упаковки11.65 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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