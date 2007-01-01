Характеристики товара
Описание
Кресло Мориока воплощает стиль и комфорт. Его минималистичный и инновационный дизайн делает его идеальным для современного офиса или дома. Доступные цвета — красный, зеленый, серый и черный — позволяют выбрать вариант, который либо добавит яркий акцент, либо поддержит спокойную цветовую гамму интерьера. Эргономичная изогнутая спинка обеспечивает отличную поддержку позвоночника.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина630 мм
- Высота1130/1230 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки285 мм
- Вес упаковки11.65 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет