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Настоящее фото товара Кресло Номис, черный/серый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Номис, черный/серый, пластик
9 оценок
13 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Номис, черный/серый, пластик - фото 1Кресло Номис, черный/серый, пластик - фото 2Кресло Номис, черный/серый, пластик - фото 3Кресло Номис, черный/серый, пластик - фото 4Кресло Номис, черный/серый, пластик - фото 5
Новинка

Кресло Номис, черный/серый, пластик

Артикул: CH-087-290
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина635 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота990/1090 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Номис благодаря своему современному и оригинальному дизайну, прекрасно подходит для стильного офиса. Изогнутая спинка с эргономичной формой гарантирует отличную поддержку позвоночника, обеспечивая комфорт и продуктивность в течение всего рабочего дня.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина635 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота990/1090 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый, черный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки645 мм
  • Глубина упаковки335 мм
  • Вес упаковки13.45 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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