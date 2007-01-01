Характеристики товара
Описание
Кресло является одной из самых популярных моделей для руководителей и персонала уже долгое время! Его особенности это: удобство, лаконичный дизайн и надежность. Хромированные подлокотники с мягкими накладками и глубокое сиденье обеспечат комфортную посадку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина765 мм
- Высота1090/1190 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья490/590 мм
- Материалхромированный металл
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1090 мм
- Высота упаковки666 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет