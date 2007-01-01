Характеристики товара
Описание
Массивное кресло с горизонтальными прострочками по ширине всей спинки и углублением. Пластиковые подлокотники обеспечат комфортную посадку на весь рабочий день. Модель отлично подойдет для приемной, переговорной в строгом стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина625 мм
- Глубина680 мм
- Высота1060 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья505 мм
- Материалпластик
Параметры упаковки
- Ширина упаковки666 мм
- Высота упаковки1090 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет