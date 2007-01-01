Характеристики товара
Описание
Стильное кресло руководителя с большим подголовником и рельефными подушками по всей спинке, разделенные стяжками. Подлокотники по длине всего сидения обеспечат комфортное положение рук на протяжении всего рабочего дня. Максимальная нагрузка 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина880 мм
- Высота1100/1200 мм
- Материалпластик
Параметры упаковки
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки1090 мм
- Глубина упаковки666 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет