Настоящее фото товара Кресло Davis, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Davis, пластик
9 оценок
11 890
Кресло Davis, пластик - фото 1Кресло Davis, пластик - фото 2Кресло Davis, пластик - фото 3Кресло Davis, пластик - фото 4Кресло Davis, пластик - фото 5

Артикул: CH-069-845
Основные характеристики
  • Ширина740 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота1100/1200 мм
  • Материалпластик
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.
Характеристики товара

Описание

Стильное кресло руководителя с большим подголовником и рельефными подушками по всей спинке, разделенные стяжками. Подлокотники по длине всего сидения обеспечат комфортное положение рук на протяжении всего рабочего дня. Максимальная нагрузка 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки1090 мм
  • Глубина упаковки666 мм
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

11 890
