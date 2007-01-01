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Кресло Wilson, хром

Артикул: CH-069-851
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практичное кресло Надир станет идеальным решением для строгих интерьеров. А если выбрать тканевую обивку, то получится уютный вариант для дома. Кресло имеет увеличенные подушки на спинке и сиденье, а также подголовник. Широкие хромированные подлокотники обеспечат комфортную посадку в кресле. Максимальная нагрузка 120 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота1115/1220 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья515 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Материалхромированный металл

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки1090 мм
  • Глубина упаковки666 мм
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Wilson, хром
Кресло Wilson, хром
15 990
В корзине

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