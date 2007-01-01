Характеристики товара
Описание
Практичное кресло Надир станет идеальным решением для строгих интерьеров. А если выбрать тканевую обивку, то получится уютный вариант для дома. Кресло имеет увеличенные подушки на спинке и сиденье, а также подголовник. Широкие хромированные подлокотники обеспечат комфортную посадку в кресле. Максимальная нагрузка 120 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина800 мм
- Высота1115/1220 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья515 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Материалхромированный металл
Параметры упаковки
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки1090 мм
- Глубина упаковки666 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет