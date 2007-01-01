Характеристики товара
Описание
Кресло обладает широкой эргономичной спинкой с креативной прострочкой, которая добавляет интересный дизайн, разделяя спинку на небольшие прямоугольники. Обивка - экокожа высокого качества, широкий встроенный подголовник. Подлокотники и крестовина выполнены из натурального дерева.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина720 мм
- Высота1120/1220 мм
- Ширина сиденья535 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Материалдерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки666 мм
- Высота упаковки1090 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет