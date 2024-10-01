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Кресло District Lounge, букле, светло-серый

Артикул: CH-067-972
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современное комфортное кресло District Lounge для отдыха и релакса. Сочетание мягкого сиденья и эргономичной спинки, всё что необходимо для максимального комфорта. Интерьерное дизайнерское кресло из букле привнесёт в ваш дом нотку эстетики и сделает пространство более уютным, не перегружая его.

Мини-кресло в стиле лаунж станет отличным выбором для небольших помещений, а благодаря форме легко впишется в любой интерьер. Кресло на металлическом каркасе прослужит долго и будет радовать своим внешним видом.

Металлические ножки оснащены подпятниками, которые защищают напольные покрытия от царапин и препятствуют скольжению.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья590 мм
  • Глубина сиденья590 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера, металл

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки760 мм
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Вес упаковки10.20 кг

Отзывы

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