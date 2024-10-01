Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья590 мм
- Глубина сиденья590 мм
- Вес7.2 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл, фанера
- Материал сиденьявелюр
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Объём упаковки0.42 м3
- Вес упаковки10.20 кг