Характеристики товара
Описание
Лаконичное кресло Стоун в мягкой обивке имеет оригинальный стиль исполнения и способно стать частью любого современного интерьера. Широкое сиденье и компактная спинка обеспечат долгий и комфортный отдых. Обивка из плотного материала велюр, которая обладает мягкостью и долговечностью. Ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые препятствуют скольжению и предотвращают царапанье напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина680 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Вес упаковки18 кг
- Объём упаковки0.31 м3
- Изделия стопируютсяНет