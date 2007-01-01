Характеристики товара
Описание
Низкое кресло Флоу – это образец стильности и лаконичности. Изделие не содержит лишних элементов, все просто и эстетично. Кресло отлично впишется в диванную группу на газоне, у очага или на террасе.
Очевидно, что диванная группа проведет все лето на газоне, а металлическую мебель Флоу можно оставить здесь же зимовать. Коллекция мебели Флоу максимально всепогодна – устойчива к температурным и погодным изменениям: не выгорает пятнами, не трескается от морозов, не разбухает от дождя, легко моется.
К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.
Для удобства посадки предлагается использовать стильные подушки сиденья, выполненные из особо прочной и водонепроницаемой ткани Оксфорд, с наполнением из шариков Сиберия дропс (Комфорт), поролона (Оптимум) и основанием из антискользящей ткани.
Кресло Флоу изготавливается из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.
Выбирая Флоу, вы создаете атмосферу спокойствия и безмятежности в любом пространстве!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина724 мм
- Глубина800 мм
- Высота722 мм
- Вес27 кг
- Толщина стенки каркаса1.5 мм
- Материалсталь
- Материал каркасастальная труба
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки960 мм
- Глубина упаковки980 мм
- Вес упаковки39 кг
- Объём упаковки0.78 м3
- Изделия стопируютсяНет