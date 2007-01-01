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Кресло Egg style chair, карамельный, искусственная замша - фото 1Кресло Egg style chair, карамельный, искусственная замша - фото 2Кресло Egg style chair, карамельный, искусственная замша - фото 3Кресло Egg style chair, карамельный, искусственная замша - фото 4Кресло Egg style chair, карамельный, искусственная замша - фото 5Кресло Egg style chair, карамельный, искусственная замша - фото 6Кресло Egg style chair, карамельный, искусственная замша - фото 7Кресло Egg style chair, карамельный, искусственная замша - фото 8
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Кресло Egg style chair, карамельный, искусственная замша

Артикул: CH-078-464
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Очертания легендарного кресла Egg напоминают яичную скорлупу неслучайно: благодаря такой необычной форме вы можете комфортно отдохнуть, спрятавшись от посторонних глаз даже в самом многолюдном помещении. Именно поэтому такие кресла нередко можно встретить в холлах и зонах отдыха общественных пространств. Качественные реплики кресла Egg, представленные в нашем магазине, доступны в трех вариантах обивки: кашемир, глянцевая и состаренная кожа, а так же имеют механизмом регулировки наклона спинки. Это позволяет вписать его в любой современный стиль - от неоклассики до гранжа. В середине ХХ века кресло Egg произвело настоящий фурор в мире дизайнерской мебели и до сих пор остается актуальным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина850 мм
  • Высота1094 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материалискусственная замша
  • Материал сиденьязамша
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Egg style chair, карамельный, искусственная замша
Кресло Egg style chair, карамельный, искусственная замша
86 290
В корзине

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