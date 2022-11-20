Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина780 мм
- Глубина880 мм
- Высота1130 мм
- Материал сиденьявелюр
Кресло Ribera, голубой
Кресло Ribera, розовой
Кресло Ribera, желтый
Кресло Tippi, зеленое
Кресло Tippi, серо-коричневый
Кресло Линкольн
Кресло Грант, карамельный
Кресло Tippi, бежевый
Кресло Милена
Кресло Декстер синее
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден