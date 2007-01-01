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Настоящее фото товара Кресло Emerald Wingback, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Emerald Wingback
31 оценка
139 890
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Emerald Wingback

Артикул: CH-050-383
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина780 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота1130 мм
  • Материал сиденьявелюр
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В комплекте с креслом подушка, чехол съемный. В наличии кресло двух цветов:  - зеленого цвета с черной подушкой;  - кремового цвета с подушкой в цвет кресла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина780 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота1130 мм
  • Материал сиденьявелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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