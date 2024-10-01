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Кресло Блюз

Артикул: CH-068-056
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло сочетает в себе стильный дизайн и непревзойденный комфорт. Пластиковые опоры обеспечивают прочность и надежность, а мягкий наполнитель позволяет комфортно расположиться и насладиться каждым моментом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота685 мм
  • МатериалЛДСП 16 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки830 мм
  • Объём упаковки0.62 м3
  • Вес упаковки33 кг

Отзывы

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