Характеристики товара
Описание
Кресло сочетает в себе стильный дизайн и непревзойденный комфорт. Пластиковые опоры обеспечивают прочность и надежность, а мягкий наполнитель позволяет комфортно расположиться и насладиться каждым моментом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина700 мм
- Высота685 мм
- МатериалЛДСП 16 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки850 мм
- Высота упаковки880 мм
- Глубина упаковки830 мм
- Объём упаковки0.62 м3
- Вес упаковки33 кг