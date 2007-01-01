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Настоящее фото товара Кресло Эпик, черный,экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Эпик, черный,экокожа
9 оценок
26 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Эпик, черный,экокожа - фото 1Кресло Эпик, черный,экокожа - фото 2Кресло Эпик, черный,экокожа - фото 3Кресло Эпик, черный,экокожа - фото 4Кресло Эпик, черный,экокожа - фото 5

Кресло Эпик, черный,экокожа

Артикул: CH-087-409
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1070 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Эпик — воплощение стиля и качества. Обивка из экокожи премиум-класса обеспечивает невероятную мягкость, а хромированные подлокотники со вставками из экокожи придают современный вид. Благодаря поддержке спины и оригинальному дизайну кресло обеспечивает комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1070 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки710 мм
  • Вес упаковки20.7 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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