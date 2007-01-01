Характеристики товара
Описание
Лаконичное кресло Стоун в мягкой обивке имеет оригинальный стиль исполнения и способно стать частью любого современного интерьера. Широкое сиденье и компактная спинка обеспечат долгий и комфортный отдых. Обивка выполнена из плотной ткани - букле, которая обладает прочностью и долговечностью. Ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые препятствуют скольжению и предотвращают царапанье напольного покрытия. Высота спинки от сидения 36 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина680 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес16 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый, серый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Вес упаковки18.20 кг
- Объём упаковки0.31 м3
- Изделия стопируютсяНет