Настоящее фото товара Кресло Стоун, ткань букле, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Стоун, ткань букле, светло-бежевый
6 оценок
30 090
Кресло Стоун, ткань букле, светло-бежевый

Артикул: CH-079-837
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Лаконичное кресло Стоун в мягкой обивке имеет оригинальный стиль исполнения и способно стать частью любого современного интерьера. Широкое сиденье и компактная спинка обеспечат долгий и комфортный отдых. Обивка выполнена из плотной ткани - букле, которая обладает прочностью и долговечностью. Ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые препятствуют скольжению и предотвращают царапанье напольного покрытия. Высота спинки от сидения 36 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес16 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Вес упаковки18.20 кг
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Кресло Стоун, ткань букле, светло-бежевый
Кресло Стоун, ткань букле, светло-бежевый
30 090
