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Кресло Стоун, букле, темно-серый

Артикул: CH-078-011
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Стоун — стиль и комфорт в современном исполнении.

Мягкая обивка из ткани букле тёмно-серого цвета создает уют и добавляет текстурный акцент в интерьер. Этот материал отличается приятной на ощупь поверхностью и износостойкостью, что делает кресло долговечным и практичным.
Каркас выполнен из черного металла с лаконичным дизайном, что обеспечивает прочность и устойчивость конструкции. Округлые формы спинки и сиденья добавляют мягкости в общий облик кресла, создавая ощущение уюта и расслабленности.

Кресло отлично впишется в современный интерьер гостиной, спальни или зоны отдыха, придавая пространству элегантность и функциональность. Максимальная нагрузка до 120 кг гарантирует надежность и комфорт для пользователей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Вес упаковки18 кг
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Стоун, букле, темно-серый
Кресло Стоун, букле, темно-серый
27 790
В корзине

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