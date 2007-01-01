Характеристики товара
Описание
Широкая эргономичная спинка обеспечивает удобное расположение в кресле. Изящный каркас спинки надежно соединен с сиденьем через подлокотники. Кресло стоит на хромированных полозьях. Максимальная нагрузка 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина600 мм
- Высота920 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Цветхромированный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки574 мм
- Высота упаковки574 мм
- Глубина упаковки252 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет