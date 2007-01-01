Характеристики товара
Описание
Плавные формы, хорошая эргономика и мягкий подголовник - основные преимущества кресла Альфа. Глубокое сиденье и высокие подлокотники обеспечат удобство на протяжении всего рабочего дня. К тому же это идеальный современный вариант для открытых офисов и коворкингов. Большая палитра обивочных материалов. Максимальная нагрузка до 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина705 мм
- Высота1160/1260 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасапластик
- Цветкрасный, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки624 мм
- Высота упаковки665 мм
- Глубина упаковки322 мм
- Вес упаковки12.8 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет