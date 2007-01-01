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Настоящее фото товара Кресло Альфа, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Альфа, красный
9 оценок
12 690
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Новинка

Кресло Альфа, красный

Артикул: CH-087-492
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина705 мм
  • Высота1160/1260 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Плавные формы, хорошая эргономика и мягкий подголовник - основные преимущества кресла Альфа. Глубокое сиденье и высокие подлокотники обеспечат удобство на протяжении всего рабочего дня. К тому же это идеальный современный вариант для открытых офисов и коворкингов. Большая палитра обивочных материалов. Максимальная нагрузка до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина705 мм
  • Высота1160/1260 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветкрасный, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки624 мм
  • Высота упаковки665 мм
  • Глубина упаковки322 мм
  • Вес упаковки12.8 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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