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Настоящее фото товара Кресло Сандо, черный/серый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Сандо, черный/серый, пластик
15 оценок
15 890
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Кресло Сандо, черный/серый, пластик - фото 1Кресло Сандо, черный/серый, пластик - фото 2Кресло Сандо, черный/серый, пластик - фото 3Кресло Сандо, черный/серый, пластик - фото 4Кресло Сандо, черный/серый, пластик - фото 5

Кресло Сандо, черный/серый, пластик

Артикул: CH-087-402
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота1055/1155 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло объединяет в себе изящество и легкость линий. Эргономичный дизайн и прочная сетчатая спинка гарантируют комфортное положение. Оцените удовольствие от работы в офисе, сидя в современном и стильном кресле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота1055/1155 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый, черный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Вес упаковки13.8 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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