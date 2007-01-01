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Настоящее фото товара Кресло Флоу 104, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Флоу 104
13 оценок
20 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло Флоу 104 - фото 1Кресло Флоу 104 - фото 2

Кресло Флоу 104

Артикул: CH-067-724
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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