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Кресло Designe, рогожка серая, каркас черный муар - фото 1Кресло Designe, рогожка серая, каркас черный муар - фото 2Кресло Designe, рогожка серая, каркас черный муар - фото 3Кресло Designe, рогожка серая, каркас черный муар - фото 4

Кресло Designe, рогожка серая, каркас черный муар

Артикул: CH-050-756
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Обивкарогожка Monthreal 82
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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