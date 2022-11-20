Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Глубина700 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Обивкарогожка Monthreal 82
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Стул MANILA (НА 4 НОЖКАХ)
Стул MANILA (НА ПРУТКЕ)
Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)
Стул FEEL (НА ПРУТКЕ)
Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)
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Стул LUX (НА ПРУТКЕ)
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