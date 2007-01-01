Характеристики товара
Описание
Высокая спинка с горизонтальными прострочками, глубокое сиденье и широкие подлокотники обеспечивают комфорт в течение рабочего дня. Идеально подходит как для руководителей, так и для сотрудников. Пластиковая крестовина выдерживает нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина740 мм
- Высота1145/124 мм
- Ширина сиденья535 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет