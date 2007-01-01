Характеристики товара
Описание
Основная особенность кресла - регулируемая пластиковая поясничная поддержка и регулируемые по высоте и ширине подлокотники. Спинка обтянута прочной корейской сеткой, сиденье обито нейлоновой тканью, пенополиуретан высокой плотности. Подголовник обеспечивает удобное положение головы. Сиденье регулируется по глубине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина740 мм
- Высота1165/1285 мм
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет