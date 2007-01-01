Характеристики товара
Описание
Широкая спинка, глубокое сиденье и удобные подлокотники обеспечивают все необходимое для комфортного рабочего дня. Идеально подходит для конференц-зоны. Металлические полозья выдерживают нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина615 мм
- Глубина765 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья555 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Материалпластик
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1090 мм
- Высота упаковки666 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет