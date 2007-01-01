Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Солейс Б/П, овалина, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Солейс Б/П, овалина, пластик
13 оценок
3 490
Кресло Солейс Б/П, овалина, пластик - фото 1Кресло Солейс Б/П, овалина, пластик - фото 2Кресло Солейс Б/П, овалина, пластик - фото 3Кресло Солейс Б/П, овалина, пластик - фото 4Кресло Солейс Б/П, овалина, пластик - фото 5

Кресло Солейс Б/П, овалина, пластик

Артикул: CH-069-641
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота930/1070 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло имеет высокую эргономичную спинку и сидение с увеличенной мягкой подушкой. Механизм регулируем глубину сидения. Максимальная нагрузка - 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота930/1070 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья430/570 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки574 мм
  • Высота упаковки574 мм
  • Глубина упаковки252 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

