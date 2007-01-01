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Настоящее фото товара Кресло Киата, серый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Киата, серый, пластик
7 оценок
25 290
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Киата, серый, пластик

Артикул: CH-087-400
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1130/1280 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Ультрасовременное кресло в стиле хай-тек с различными механизмами оптимальной настройки. Подголовник 3Д, амортизируемый поясничный упор, регулируемые по высоте подлокотники, синхромеханизм 3:1 с фиксацией наклона, слайд-система - регулировка глубины сиденья на 5 см. Все это позволяет максимально настроить кресло под каждого пользователя. Благодаря необычному дизайнерскому исполнению, кресло подойдет под любой офисный или домашний интерьер. Кресло Киото можно сочетать с серией кресел Санда в одном интерьере.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1130/1280 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки745 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Вес упаковки19.15 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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