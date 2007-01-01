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Настоящее фото товара Кресло Эйкью, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Эйкью, белый
9 оценок
16 690
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Кресло Эйкью, белый

Артикул: CH-087-830
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современное кресло в стиле хай-тек. Мягкие элементы спинки кресла расположены в четырех зонах, соприкасаясь с которыми спина сидящего человека находится в положении максимального комфорта. Изящные подлокотники идеально вписываются в общую конструкцию кресла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки280 мм
  • Вес упаковки13.5 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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