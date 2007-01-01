Характеристики товара
Описание
Современное кресло в стиле хай-тек. Мягкие элементы спинки кресла расположены в четырех зонах, соприкасаясь с которыми спина сидящего человека находится в положении максимального комфорта. Изящные подлокотники идеально вписываются в общую конструкцию кресла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина710 мм
- Высота1140/1240 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасапластик
- Цветбелый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки280 мм
- Вес упаковки13.5 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет