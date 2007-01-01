Характеристики товара
Описание
Кресло объединяет в себе изящество и легкость линий. Эргономичный дизайн и прочная сетчатая спинка гарантируют комфортное положение. Оцените удовольствие от работы в офисе, сидя в современном и стильном кресле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина570 мм
- Высота1055/1155 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки270 мм
- Вес упаковки13.8 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет