Характеристики товара
Описание
Высота: 900-1020 мм
Диаметр сидения: 420 мм
Высота до сидения: 500-620 мм
Производство - Россия
Высота: 900-1020 мм
Диаметр сидения: 420 мм
Высота до сидения: 500-620 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло Престиж
Кресло Регал
Кресло Рой
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Кресло Брамптон, серый/клетка
Кресло Онтарио, антрацит/белый
Кресло Swan, бордо
Кресло Swan, голубой
Стационарные опоры для офисных кресел