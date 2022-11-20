Товар в корзине. Перейти
Кресло КС-6 - фото 1Кресло КС-6 - фото 2Кресло КС-6 - фото 3Кресло КС-6 - фото 4Кресло КС-6 - фото 5

Кресло КС-6

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло КС-2
Кресло КС-2
Следующий Кресло Престиж
Кресло КС-2

Характеристики товара

Описание

Высота: 900-1020 мм

Диаметр сидения: 420 мм

Высота до сидения: 500-620 мм

Производство - Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
10

Стул Аскона

Кресло АмигоНастоящее фото товара Кресло Амиго, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена
11

Кресло Амиго

Кресло АльфаНастоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
13

Кресло Альфа

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
14

Кресло Комфорт

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Кресло КС-2

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
14

Кресло Регал

Кресло РойНастоящее фото товара Кресло Рой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Кресло Рой

С этим товаром покупают
Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Кресло Брамптон, серый/клеткаНастоящее фото товара Кресло Брамптон, серый/клетка, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
8

Кресло Брамптон, серый/клетка

В наличии 30 шт.
Кресло Онтарио, антрацит/белыйНастоящее фото товара Кресло Онтарио, антрацит/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Кресло Онтарио, антрацит/белый

В наличии 25 шт.
Кресло Swan, бордоНастоящее фото товара Кресло Swan, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
от39 690
Оптовая цена
12

Кресло Swan, бордо

Кресло Swan, голубойНастоящее фото товара Кресло Swan, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена
15

Кресло Swan, голубой

Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел

Другие товары из разделаофисная мебель
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2