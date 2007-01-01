Характеристики товара
Описание
Кресло лаунж Ayla — элегантность, продуманная до мелочей. Кресло Ayla — это лаконичный дизайн с мягкими линиями и скандинавским характером. Его округлая спинка и просторное сиденье обеспечивают максимальный комфорт, а черные металлические ножки добавляют устойчивости и визуального контраста. Стиль модели можно отнести к современному минимализму — актуальное решение для тех, кто ценит эстетику и функциональность. Обивка выполнена из буклированного велюра — трендового текстиля с выразительной текстурой и тактильно приятной поверхностью. Ткань устойчива к износу, долго сохраняет насыщенный цвет и легко очищается от пыли и мелких загрязнений. Это идеальный выбор для повседневного использования в доме или общественных пространствах. Полукруглая спинка поддерживает поясницу и позволяет удобно расположиться, а широкое сиденье обеспечивает расслабленную посадку. Металлические ножки с подпятниками защищают напольное покрытие и выдерживают нагрузку до 120 кг — кресло не только красиво, но и практично. Ayla гармонично впишется в интерьер кухни, гостиной, спальни или лаунж-зоны. Также подходит для ресторанов и кафе, создавая атмосферу уюта и стиля.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина650 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья570 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес8.75 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявелюр, букле
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки490 мм
- Вес упаковки19.65 кг
- Объём упаковки0.35 м3
- Габариты упаковки для логистики1130
- Изделия стопируютсяНет