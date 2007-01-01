Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло лаунж Ayla, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло лаунж Ayla, молочный
9 оценок
15 990
Кресло лаунж Ayla, молочный - фото 1Кресло лаунж Ayla, молочный - фото 2Кресло лаунж Ayla, молочный - фото 3Кресло лаунж Ayla, молочный - фото 4Кресло лаунж Ayla, молочный - фото 5Кресло лаунж Ayla, молочный - фото 6Кресло лаунж Ayla, молочный - фото 7
NEW

Кресло лаунж Ayla, молочный

Артикул: CH-081-480
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Кресло лаунж Ayla — элегантность, продуманная до мелочей. Кресло Ayla — это лаконичный дизайн с мягкими линиями и скандинавским характером. Его округлая спинка и просторное сиденье обеспечивают максимальный комфорт, а черные металлические ножки добавляют устойчивости и визуального контраста. Стиль модели можно отнести к современному минимализму — актуальное решение для тех, кто ценит эстетику и функциональность. Обивка выполнена из буклированного велюра — трендового текстиля с выразительной текстурой и тактильно приятной поверхностью. Ткань устойчива к износу, долго сохраняет насыщенный цвет и легко очищается от пыли и мелких загрязнений. Это идеальный выбор для повседневного использования в доме или общественных пространствах. Полукруглая спинка поддерживает поясницу и позволяет удобно расположиться, а широкое сиденье обеспечивает расслабленную посадку. Металлические ножки с подпятниками защищают напольное покрытие и выдерживают нагрузку до 120 кг — кресло не только красиво, но и практично. Ayla гармонично впишется в интерьер кухни, гостиной, спальни или лаунж-зоны. Также подходит для ресторанов и кафе, создавая атмосферу уюта и стиля.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес8.75 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр, букле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Вес упаковки19.65 кг
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Габариты упаковки для логистики1130
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

