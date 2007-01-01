Характеристики товара
Описание
Кресло лаунж Bones - идеальное решение для тех, кто ценит не только комфорт, но и стильный дизайн. Плавные формы захватывают взгляд своей игривостью и элегантностью. Обивка выполнена из ткани букле - красивого и очень мягкого материала, дающее ощущение теплоты и уюта. Мини-кресло является настоящей находкой для тех, кто хочет создать привлекательную зону отдыха. В нем вы сможете полностью расслабиться, наслаждаясь чтением книг, просмотром кино или просто отдыхом. Идеально подойдет как для современного дизайна, так и для классического или ретро-интерьера. Его функциональность позволяет легко создать уютную атмосферу, которая подчеркнет ваш уникальный стиль и вкус. Жемчужный цвет придает креслу особую изысканность и шик. Оно будет выглядеть превосходно в любом интерьере, прекрасно дополнит лаундж зону: дома, в кафе, в ресторане. Максимальная нагрузка 115 кг, глубина сиденья 54 см, ширина 52 см. Дизайнерские кресла - это не только функциональный предмет мебели, но и стильный акцент в интерьере. Мягкие кресла подойдут для дома, детской комнаты, гостиной, спальни или балкона. Они могут быть выполнены в различных стилях и материалах, что позволяет подобрать идеальный вариант для любого помещения. Кресла также используются в кафе, ресторанах и барах, где они создают уютную атмосферу и способствуют комфортному отдыху посетителей. Лаунж-кресла часто выбирают для оформления зон отдыха в общественных местах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина630 мм
- Высота710 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес16.3 кг
- Материалфанера, букле, полиуретан
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасафанера
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки730 мм
- Вес упаковки19.50 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Габариты упаковки для логистики720
- Изделия стопируютсяНет