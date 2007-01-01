Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло лаунж Bones, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло лаунж Bones, жемчужный
43 990
Кресло лаунж Bones, жемчужный - фото 1Кресло лаунж Bones, жемчужный - фото 2Кресло лаунж Bones, жемчужный - фото 3Кресло лаунж Bones, жемчужный - фото 4Кресло лаунж Bones, жемчужный - фото 5Кресло лаунж Bones, жемчужный - фото 6Кресло лаунж Bones, жемчужный - фото 7
Кресло лаунж Bones, жемчужный

Артикул: CH-081-497
Характеристики товара

Описание

Кресло лаунж Bones - идеальное решение для тех, кто ценит не только комфорт, но и стильный дизайн. Плавные формы захватывают взгляд своей игривостью и элегантностью. Обивка выполнена из ткани букле - красивого и очень мягкого материала, дающее ощущение теплоты и уюта. Мини-кресло является настоящей находкой для тех, кто хочет создать привлекательную зону отдыха. В нем вы сможете полностью расслабиться, наслаждаясь чтением книг, просмотром кино или просто отдыхом. Идеально подойдет как для современного дизайна, так и для классического или ретро-интерьера. Его функциональность позволяет легко создать уютную атмосферу, которая подчеркнет ваш уникальный стиль и вкус. Жемчужный цвет придает креслу особую изысканность и шик. Оно будет выглядеть превосходно в любом интерьере, прекрасно дополнит лаундж зону: дома, в кафе, в ресторане. Максимальная нагрузка 115 кг, глубина сиденья 54 см, ширина 52 см. Дизайнерские кресла - это не только функциональный предмет мебели, но и стильный акцент в интерьере. Мягкие кресла подойдут для дома, детской комнаты, гостиной, спальни или балкона. Они могут быть выполнены в различных стилях и материалах, что позволяет подобрать идеальный вариант для любого помещения. Кресла также используются в кафе, ресторанах и барах, где они создают уютную атмосферу и способствуют комфортному отдыху посетителей. Лаунж-кресла часто выбирают для оформления зон отдыха в общественных местах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота710 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес16.3 кг
  • Материалфанера, букле, полиуретан
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Вес упаковки19.50 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Габариты упаковки для логистики720
  • Изделия стопируютсяНет
