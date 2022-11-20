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Диван лофт Стоун Мини - фото 1Диван лофт Стоун Мини - фото 2

Диван лофт Стоун Мини

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 1480 мм

Выступ: 780 мм

Высота: 650 мм

Вес: 20 кг

Материал каркаса: массив сосны

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