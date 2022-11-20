Характеристики товара
Описание
Ширина: 1480 мм
Выступ: 780 мм
Высота: 650 мм
Вес: 20 кг
Материал каркаса: массив сосны
Ширина: 1480 мм
Выступ: 780 мм
Высота: 650 мм
Вес: 20 кг
Материал каркаса: массив сосны
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Статус
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Стул Лофт-1
Стул Лофт-11 с подлокотниками
Стол Лофт 13
Стеллаж Лофт 30, разборный
Барный стол Уэмбли
Светильник лофт Трапеция
Светильник лофт Стрекоза
Табурет Шевалье 2
Табурет Шевалье 3
Кресло Монако