Характеристики товара
Описание
Ширина: 84 см
Длина: 84 см
Высота: 84 см
Материал каркаса: металлическая профильная труба
Ширина: 84 см
Длина: 84 см
Высота: 84 см
Материал каркаса: металлическая профильная труба
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