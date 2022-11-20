Товар в корзине. Перейти
Кресло лофт New 5 - фото 1

Кресло лофт New 5

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло лофт New 4
Кресло лофт New 4
Следующий Диван лофт Стэйт Гросс
Кресло лофт New 4

Характеристики товара

Описание

Ширина: 84 см

Длина: 84 см

Высота: 84 см

Материал каркаса: металлическая профильная труба


Скачать инструкцию по эксплуатации

Популярные варианты обивки

Кресло лофт New 5 - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло лофт New 5 - обивка в цвете 0909
Кресло лофт New 5 - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло лофт New 5 - обивка в цвете LilacLilac
Кресло лофт New 5 - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло лофт New 5 - обивка в цвете CreamCream
Кресло лофт New 5 - обивка в цвете 666666
Кресло лофт New 5 - обивка в цвете 0404
Кресло лофт New 5 - обивка в цвете ecruecru
Кресло лофт New 5 - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло лофт New 5 - обивка в цвете 1414
Кресло лофт New 5 - обивка в цвете 88
Кресло лофт New 5 - обивка в цвете 4141
Кресло лофт New 5 - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Кресло Харис пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис пыльно-розовый

Кресло Харис синийНастоящее фото товара Кресло Харис синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Харис синий

Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис серый

Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 19 шт.
Кресло Колумбия пыльно-голубоеНастоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Колумбия пыльно-голубое

В наличии 6 шт.
Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

В наличии 28 шт.
Кресло Карнавал сиреневое + синееНастоящее фото товара Кресло Карнавал сиреневое + синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99047
12 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло Карнавал сиреневое + синее

В наличии 100 шт.
Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Манго, вельвет, мятное

В наличии 11 шт.
Кресло Манго, вельвет, оливковоеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Манго, вельвет, оливковое

В наличии 15 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19049
15 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло Кристи оливковое

В наличии 41 шт.
С этим товаром покупают
Стул Лофт-7Настоящее фото товара Стул Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
6

Стул Лофт-7

Настоящее фото товара Кресло лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
15

Кресло лофт New 4

Мини - Кресло МК21Настоящее фото товара Мини - Кресло МК21, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена
8

Мини - Кресло МК21

Настоящее фото товара Торшер Alicante, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена
11

Торшер Alicante

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99010
2 190 ₽
11

Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам

Настоящее фото товара Стул медицинский Хит 20 мм, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
15

Стул медицинский Хит 20 мм, белый кожзам

Настоящее фото товара Кресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
11

Кресло Монако

Настоящее фото товара Кресло Бонни, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
13

Кресло Бонни

Стул лофт, Б-ТипаНастоящее фото товара Стул лофт, Б-Типа, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
11

Стул лофт, Б-Типа

Кресло из металла Реальмон-18Настоящее фото товара Кресло из металла Реальмон-18, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
10

Кресло из металла Реальмон-18

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 22 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден