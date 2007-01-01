Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло лаунж Bones серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло лаунж Bones серебристый
8 оценок
43 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло лаунж Bones серебристый - фото 1Кресло лаунж Bones серебристый - фото 2Кресло лаунж Bones серебристый - фото 3Кресло лаунж Bones серебристый - фото 4Кресло лаунж Bones серебристый - фото 5

Кресло лаунж Bones серебристый

Артикул: CH-080-599
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота710 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло лаунж Bones - идеальное решение для тех, кто ценит не только комфорт, но и стильный дизайн. Плавные формы захватывают взгляд своей игривостью и элегантностью. Обивка выполнена из ткани букле - красивого и очень мягкого материала, дающее ощущение теплоты и уюта. Мини-кресло является настоящей находкой для тех, кто хочет создать привлекательную зону отдыха. В нем вы сможете полностью расслабиться, наслаждаясь чтением книг, просмотром кино или просто отдыхом. Идеально подойдет как для современного дизайна, так и для классического или ретро-интерьера. Его функциональность позволяет легко создать уютную атмосферу, которая подчеркнет ваш уникальный стиль и вкус. Жемчужный цвет придает креслу особую изысканность и шик. Оно будет выглядеть превосходно в любом интерьере, прекрасно дополнит лаундж зону: дома, в кафе, в ресторане. Дизайнерские кресла — это не только функциональный предмет мебели, но и стильный акцент в интерьере. Мягкие кресла подойдут для дома, детской комнаты, гостиной, спальни или балкона. Они могут быть выполнены в различных стилях и материалах, что позволяет подобрать идеальный вариант для любого помещения. Кресла также используются в кафе, ресторанах и барах, где они создают уютную атмосферу и способствуют комфортному отдыху посетителей. Лаунж-кресла часто выбирают для оформления зон отдыха в общественных местах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота710 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья54 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес16.3 кг
  • Материал сиденьяткань, букле
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка115
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Вес упаковки19.50 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Габариты упаковки для логистики720
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

Настоящее фото товара Кресло Стар, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Кресло Стар, пластик, белый

8
Настоящее фото товара Подвесное кресло Stratford, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена

Подвесное кресло Stratford

5
Фотография товара Кресло Экзорцист, коричневый, серый, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Экзорцист, коричневый, серый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
59 890
Оптовая цена

Кресло Экзорцист, коричневый, серый, ножки металл

6
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло-маятник Орлеан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-маятник Орлеан, произведённого компанией ChiedoCover
13 490

Кресло-маятник Орлеан

10
Фотография товара Кресло Aleksa, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Aleksa, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Aleksa, зеленый

8
Фотография товара Кресло Gotem, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Gotem, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
17 690

Кресло Gotem, зеленый

12
Фотография товара Кресло Gotem, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Gotem, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 690

Кресло Gotem, серый

15
Фотография товара Кресло Liona с банкеткой, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Liona с банкеткой, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
39 590

Кресло Liona с банкеткой, светло-серый

11
Фотография товара Кресло Pallo, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Pallo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 190

Кресло Pallo, серый

5
Настоящее фото товара Кресло Dante, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
28 290

Кресло Dante, антрацит

14
В наличии 9 шт.

Товар в корзине

Кресло лаунж Bones серебристый
Кресло лаунж Bones серебристый
43 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности