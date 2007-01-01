Характеристики товара
Описание
Современный дизайнерский стул AMUR может быть использован в обеденной зоне, гостинной комнате тлт в холле отеля. Округлая форма спинки и сидения отлично сочетается с золотыми ножками из металла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина600 мм
- Высота730 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес7.6 кг
- Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
- Материалвелюр, металл
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет