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Кресло Leto, зеленый, велюр - фото 1Кресло Leto, зеленый, велюр - фото 2

Кресло Leto, зеленый, велюр

Артикул: CH-076-255
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный дизайнерский стул AMUR может быть использован в обеденной зоне, гостинной комнате тлт в холле отеля. Округлая форма спинки и сидения отлично сочетается с золотыми ножками из металла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота730 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес7.6 кг
  • Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
  • Материалвелюр, металл
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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