Настоящее фото товара Кресло лаунж Fir, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло лаунж Fir, светло-серый
13 оценок
44 990
Кресло лаунж Fir, светло-серый - фото 1Кресло лаунж Fir, светло-серый - фото 2Кресло лаунж Fir, светло-серый - фото 3Кресло лаунж Fir, светло-серый - фото 4Кресло лаунж Fir, светло-серый - фото 5Кресло лаунж Fir, светло-серый - фото 6Кресло лаунж Fir, светло-серый - фото 7Кресло лаунж Fir, светло-серый - фото 8
Кресло лаунж Fir, светло-серый

Артикул: CH-081-493
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина810 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло выполнено в современной лаконичной эстетике с плавными, обтекаемыми формами, придающими ему визуальную мягкость и уют. Светло-серый цвет обивки делает модель универсальной — она легко впишется как в минималистичный, так и в скандинавский интерьер. Обивка изготовлена из шенилла — прочной, износостойкой и приятной на ощупь ткани с характерной текстурой, которая не истирается и не линяет со временем. Внутренний наполнитель — плотный поролон, обеспечивающий комфортную посадку и оптимальную поддержку. Каркас выполнен из прочного дерева, что гарантирует надежность и долгий срок службы. Эргономичная форма спинки и широкое сиденье делают кресло особенно удобным. Кресло оснащено подпятниками, которые защищают пол от царапин. Выдерживает нагрузку до 150 кг — это идеальный выбор для ежедневного использования дома или в общественном пространстве. Отлично подойдёт для дома, гостиной, детской комнаты, спальни или общественных мест. Его лаконичный дизайн и комфорт делают его удачным решением для любых интерьеров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина810 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес20.6 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалдерево, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки810 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки0.60 м3
  • Габариты упаковки для логистики840
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

