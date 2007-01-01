Характеристики товара
Описание
Кресло выполнено в современной лаконичной эстетике с плавными, обтекаемыми формами, придающими ему визуальную мягкость и уют. Светло-серый цвет обивки делает модель универсальной — она легко впишется как в минималистичный, так и в скандинавский интерьер. Обивка изготовлена из шенилла — прочной, износостойкой и приятной на ощупь ткани с характерной текстурой, которая не истирается и не линяет со временем. Внутренний наполнитель — плотный поролон, обеспечивающий комфортную посадку и оптимальную поддержку. Каркас выполнен из прочного дерева, что гарантирует надежность и долгий срок службы. Эргономичная форма спинки и широкое сиденье делают кресло особенно удобным. Кресло оснащено подпятниками, которые защищают пол от царапин. Выдерживает нагрузку до 150 кг — это идеальный выбор для ежедневного использования дома или в общественном пространстве. Отлично подойдёт для дома, гостиной, детской комнаты, спальни или общественных мест. Его лаконичный дизайн и комфорт делают его удачным решением для любых интерьеров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина810 мм
- Глубина850 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес20.6 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалдерево, шенилл
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасадерево
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки810 мм
- Высота упаковки850 мм
- Вес упаковки25 кг
- Объём упаковки0.60 м3
- Габариты упаковки для логистики840
- Изделия стопируютсяНет